Краснодар, , 17:01 — REGNUM В Следственный комитет передано уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, возбужденное в отношении родителей грудного ребёнка. Скандал разразился после того, как в сети появилось видео, на котором мужчина, отец младенца, жонглировал им. О передаче дела, ранее возбуждённого полицией, в СК сообщили 18 августа в пресс-службе ведомства.

По данным СК, 35-летний отец и 27-летняя мать ребёнка в период с 24 июня по 14 августа проживали в городе Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. Следствием установлено, что родители не создали условия для проживания маленькой дочери, не заботились о её здоровье и жестоко обращались с ней.

«Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания. В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы ее жизни не имеется», — уточнили в СК.

В настоящее время, уточнили в СК, решается вопрос об изъятии девочки из семьи.

Как ранее сообщалось, 15 августа в соцсетях появилась видеозапись, на которой изображено, как мужчина жестоко обращается с грудным ребёнком — подбрасывает его в воздухе, ловит за руки и за ноги. Записью заинтересовались правоохранительные органы. Мужчину и его супругу задержали и отправили под арест на десять суток.