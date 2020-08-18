Шацкий район, Рязанская область, , 16:54 — REGNUM В покушении на убийство двух лиц с особой жестокостью общеопасным способом подозревается 61-летняя жительница Шацкого района Рязанкой области. Женщина подожгла баню, в которой в тот момент находилась её дочь со своим знакомым, сообщили 18 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, утром 17 августа жительница деревни Новая в состоянии алкогольного опьянения умышленно закрыла снаружи на замок входную дверь бани. В помещении в тот момент находились 34-летняя дочь женщины и её 22-летний знакомый. Подозреваемая облила дверь легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Тушить возгорание прибежал сосед, огонь успел повредить стены и двери бани, «узникам» удалось выбраться живыми.

Накануне происшествия у матери с дочерью произошёл конфликт. Подозреваемая задержана, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении женщины меры пресечения.