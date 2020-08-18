Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM В Петербурге пожарным пришлось эвакуировать десять человек из-за квартирного пожара. ЧП обошлось без пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, пожар начался около 15:38 мск в двухкомнатной квартире в доме по проспекту Энергетиков, д 54 корпус 2 (Красногвардейский район).

В квартире площадью 42 кв. метра выгорели комната площадью 20 кв. м, четырехметровый балкон и такой же площади коридор.

«С вышележащих этажей эвакуированы 10 человек, пострадавших нет. Сверху, на 7 и 8 этажах, оплавилась обшивка балконов», — уточнили в ГУ МЧС.

В 16:12 мск произошла локализация пожара.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС четыре единицы техники и 18 человек личного состава.