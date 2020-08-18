Магас, , 16:22 — REGNUM В Сунженском районе Ингушетии уничтожены два боевика, сообщает 18 августа Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.

По информации агентства, боевики были ликвидированы в лесу в ходе спецоперации, которая на данный момент продолжается.

Личность уничтоженных боевиков пока не установлена, правоохранители считают, что они являлись членами бандитского подполья.

О пострадавших среди сотрудников силовых структур не сообщалось.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии неизвестные обстреляли силовиков