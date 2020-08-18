Магас, 18 августа 2020, 16:22 — REGNUM В Сунженском районе Ингушетии уничтожены два боевика, сообщает 18 августа Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах.
По информации агентства, боевики были ликвидированы в лесу в ходе спецоперации, которая на данный момент продолжается.
Личность уничтоженных боевиков пока не установлена, правоохранители считают, что они являлись членами бандитского подполья.
О пострадавших среди сотрудников силовых структур не сообщалось.
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