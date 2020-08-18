Элиста, , 16:20 — REGNUM В Элисте трое подростков признаны виновными в угоне автомобиля у местного жителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Республике Калмыкия.

Из материалов уголовного дела следует, что ночью 23 марта 2020 года трое подростков угнали автомобиль ГАЗ-311 000, припаркованный на улице Серова в Элисте. Вина подсудимых была доказана в ходе расследования уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Подсудимым назначены штрафы в размере 25 тыс. и 30 тыс. рублей.