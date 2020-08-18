Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM В Ростовской области зарегистрировано четыре случая заболевания животных бешенством. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«На 17 августа 2020 года в Ростовской области лабораторно подтверждено четыре случая заболевания животных бешенством в четырёх муниципальных образованиях — Обливском, Милютинском и Шолоховском районах, а также в Каменске-Шахтинском», — уточнили в ведомстве.

Заболевание было выявлено у куницы, коровы, собаки и лисы. В настоящее время карантин на хуторах Караичев, Терновой, Калиновский и в Каменске-Шахтинском снят.

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