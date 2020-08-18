Джакарта, , 16:02 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметили, что землетрясение произошло на суше 18 августа 2020 года в 04:32 по местному времени.

«Эпицентр находился на суше в 19,3 км к северо-западу от Буранга», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Напомним, Индонезия располагается в самой сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.