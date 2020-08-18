Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM В Петербургском метрополитене днем 18 августа на пути упала женщина. Движение поездов было временно остановлено. После того, как упавшую пассажирку подняли с путей, движение было вновь запущено.

Падение человека на пути произошло в 15:05 на станции «Проспект Большевиков» на четвертой линии подземки. Из-за этого движение по «оранжевой» ветке осуществлялост только от станции «Спасская» до станции «Площадь Александра Невского».

«По информации очевидцев, на пути упала женщина. О причинах падения в данный момент неизвестно. Помощь пострадавшей оказывают врачи скорой помощи», — сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В 15:28 мск, после того как пострадавшую подняли и передали медикам, движение по четвертой линии было восстановлено в штатном режиме.