Уфа, , 15:53 — REGNUM Женщину, потерявшуюся при сборе грибов, ищут в Башкирии. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы, 17 августа в Бураевском районе около д. Крещенка женщина 1960 года рождения пошла в лес собирать грибы и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Сотрудники спасательного ведомства ведут ее поиски.

Отмечается, что еще одну женщину, которая также 17 августа заблудилась в лесу Белорецкого района во время сбора грибов, удалось найти. Жительница д. Узянбаш 1955 года рождения пошла вместе со своим супругом по грибы. В какой-то момент они потеряли друг друга. Вернувшись домой, мужчина своей супруги там не обнаружил, поэтому попросил помощи у спасателей. Несмотря на все усилия, женщину сразу же найти не удалось.

А утром она смогла выйти к соседней деревне Катарыш, откуда и сообщила о своем местонахождении.

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