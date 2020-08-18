Москва, , 15:43 — REGNUM Московской школьнице продали напиток с наркотиками. Об этом 18 августа сообщает РЕН ТВ.

По сведениям издания, происшествие случилось ещё в феврале. Ученице девятого класса одной из школ продали наркотики под видом кока-колы. Уточняется, что покупка совершена в одной из квартир, расположенных в доме в Хохловском переулке.

По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, около года назад в центре Москвы орудовал так называемый «московский отравитель». Мужчина знакомился с жертвами в общественных пространствах центра города, в том числе и «Яме» на Хохловской площади. После этого он угощал новых знакомых напитком с химическим веществом, от которых они теряли сознание, и грабил.