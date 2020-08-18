Цхинвал, , 15:33 — REGNUM Подземные толчки ощутили жители города Цхинвал 18 августа. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, колебания земли ощутили около 14:50 по местному времени (совпадает с мск). Некоторые жители покинули свои дома и здания учреждений.

Сообщается, что толчки ощущали и в других населенных пунктах.

Официальной информации о землетрясении нет. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали. В МЧС Южной Осетии уточняют, где был эпицентр подземных толчков.