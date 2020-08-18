Саратов, , 15:35 — REGNUM На улицах Саратова 18 августа в подтопленные водой ямы попали несколько автомобилей. Фотографии в соцсетях публикуют очевидцы.

Автомашина одной из служб такси угодила в дорожную яму на улице Рахова. При этом подтопленной оказалась вся передняя часть легковушки. Информации о пострадавших нет. Оказалось, произошел прорыв на магистральном водопроводе.

Незадолго до этого на пересечении улиц Рахова и Зарубина в водную ловушку попал грузовик одной из торговых сетей. Этот автомобиль угодил в западню задней частью. Кроме этого, на одной из улиц города, предположительно на Чернышевского, в яме с водой застрял пассажирский автобус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области прошли ливневые дожди.