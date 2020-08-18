Архангельск, , 14:50 — REGNUM В Архангельске сошел со свай очередной деревянный жилой дом — без крыши над головой остались 25 человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

ЧП произошло в Соломбальском округе на улице Кедрова. Год назад дом, построенный более 80 лет назад, признали аварийным, но в программу по переселению его не включили.

В горадминистрации сообщили, что людям, потерявшим кров, будет предложенно временное жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, на массовый сход деревяшек в Архангельске президенту РФ пожаловался врио губернатора региона Александр Цыбульский. Путин поддержал предложение главы региона о строительстве еще 10 многоквартирных домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда.