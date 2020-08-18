Джанкой, Крым, , 14:42 — REGNUM Признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека» обнаружила прокуратура в ходе проверки по факту гибели четырёхлетней девочки под колёсами автомобиля 13 августа в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили 18 августа ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

Надзорное ведомство в ходе проверки установило, что 13 августа 34-летний местный житель, ранее лишенный права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением автомобилем и выехал на тротуар, где находились дети. Двое из них получили травмы, четырёхлетняя девочка погибла. По факту аварии возбуждено дело о нарушении правил дорожного движения, водитель арестован.

Вместе с тем, прокуратура также установила, что на придомовой территории, где произошла авария, МУП «Райбытсервис» в ноябре 2019 года произведены работы по ремонту участка водопровода центральной системы водоснабжения. Закончив работы, подрядчик не засыпал траншею, не убрал с проезжей части насыпь, которая ограничивала движение транспортных средств, не огородил и не выставил знаки в месте проведения работ. Также выяснилось, что работы не были согласованы с ГИБДД, ордер на проведение земляных работ не получен.

«С учетом изложенного, межрайонный прокурор направил материалы проверки в СО по г. Джанкою СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — уточнили в прокуратуре.

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