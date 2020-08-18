Курган, , 14:41 — REGNUM В Кургане в популярном ресторане «Марани» произошёл пожар. Пострадавших нет, сообщает пресс-службы ГУ МЧС по Курганской области.

Сообщение о возгорании поступило вечером 17 августа в 20:16 по местному времени. На место происшествия выезжали 11 человек, шесть единиц техники. Причиной пожара стало тление теплоизоляционного материала вентиляционной шахты.

Из здания ресторана были эвакуированы 80 человек, в том числе 10 детей. Площадь возгорания составила один квадратный метр.