Луганск, , 14:27 — REGNUM Два украинских силовика получили контузию в Донбассе при проведении инженерных работ. Об этом сообщил 18 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«При оборудовании боевиками 25-й бригады позиции вблизи Счастья нашими наблюдателями зафиксирован подрыв окопного заряда. Спустя 20 минут после взрыва в район проведения инженерных работ прибыл медицинский военный автомобиль 25-й бригады», — рассказал он.

Филипоненко добавил, что по данным разведки ЛНР, украинские военнослужащие были контужены.

Как сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, за минувшие сутки произошло два взрыва на позициях ВСУ — возле сёл Счастье и Валуйское.

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