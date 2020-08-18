Луганск, 18 августа 2020, 14:27 — REGNUM Два украинских силовика получили контузию в Донбассе при проведении инженерных работ. Об этом сообщил 18 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко добавил, что по данным разведки ЛНР, украинские военнослужащие были контужены.
Как сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, за минувшие сутки произошло два взрыва на позициях ВСУ — возле сёл Счастье и Валуйское.
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