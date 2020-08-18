Дамаск, , 14:20 — REGNUM В результате взрыва, который прогремел в одной из деревень, расположенных на западе от сирийского города Рас-эль-Айн, погибли три человека. Об этом 18 августа сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источники.

По данным журналистов агентства, произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля возле одного из находящихся в городе протурецких вооруженных отрядов сирийской оппозиции.

Также уточняется, что в результате взрыва три бойца из данного формирования погибли и ещё несколько из них были ранены.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум десять человек пострадали в результате того, что несколько минометных снарядов разорвались в центре Кабула.