Киров, , 13:57 — REGNUM В Юрьянском районе Кировской области сегодня, 18 августа, произошла авария с участием микроавтобуса. В результате один человек погиб, семеро получили ранения, сообщают региональные УМВД и ГУ МЧС.

По данным ведомств, ДТП произошло около 07:25 на федеральной трассе «Вятка» возле деревни Заречевщина Юрьянского района. Спасатели отмечают, что столкнулись ВАЗ-2114 и микроавтобус «Фольксваген». По предварительным данным полиции, транспортные средства двигались на дороге на встречу друг другу.

По информации правоохранителей, в результате аварии погибла пассажирка «Жигулей», ещё семь человек получили ранения: водители транспортных средств и пять пассажиров микроавтобуса, в том числе семилетняя девочка.

Проводится проверка, обстоятельства аварии выясняются.

Отметим, УМВД по Кировской области и общественный совет продолжают участие во всероссийской акции МВД «Каникулы с Общественным советом». В ее рамках автоинспекторы и общественники призывают жителей региона участвовать в дорожном движении с соблюдением всех мер безопасности, особое внимание уделяя поездкам на автомобиле с детьми.