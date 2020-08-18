Ташкент, , 13:54 — REGNUM Шесть человек, в том числе двое детей, погибли в результате ДТП в Сурхандарьинской области Узбекистана, сообщили 18 августа в пресс-службе ГУБДД МВД республики.

Авария произошла 17 августа в 16:00 (13:00 мск) на автодороге М-41 Термез— Джаркурган. Водитель автомобиля «Кобальт» нарушил правила обгона и столкнулся с автомобилем «Спарк».

В результате столкновения скончались шесть человек, в том числе дети пяти лет и двух месяцев. Госпитализированы с различными травмами шесть человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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