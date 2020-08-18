Москва, , 13:47 — REGNUM Российский певец, бывший солист группы «Smash» Влад Топалов попал в автомобильную аварию. Он сообщил об этом 18 августа на своей странице в соцсети Instagram.

«Попал в ДТП утром», — написал в своем сообщении певец.

При этом Топалов не стал приводить подробности произошедшего, отметив, что с годами такие вещи воспринимаются проще и, если что-то с человеком произошло, значит так надо.

«Господь что-то мне говорит, спасибо за опыт и урок. Всем спокойствия и терпения», — заключил певец.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перенесшего операцию на ноге писателя Владислава Крапивина перевели в обычную палату.