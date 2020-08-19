Сеул, , 08:11 — REGNUM Министерство окружающей среды Южной Кореи начало расследование оправданности сброса воды на ряде дамб в период сильных дождей, повлекших за собой наводнения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, рабочая группа приступила к анализу данных 17 августа.

Известно, что в ходе расследования будут учитываться мнения жителей районов, пострадавших в результате сброса воды на дамбах Сомчжинган, Ёндам и Хапчхон.

Напомним, что в результате сброса воды и последовавшим за ним наводнением были повреждены более 150 строений и домов, затоплены более 700 га сельскохозяйственных угодий, эвакуированы более 600 человек.

В министерстве также сообщили о подготовке специальных мер поддержки пострадавших регионов. В частности, о расширении списка зон бедствия, повышении суммы субсидий и оказания помощи мелким предпринимателям.