Николаев, Украина, , 13:42 — REGNUM В Николаеве правоохранители проверяют сообщение о минировании терминала морского порта «НикаТера». Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе Национальной полиции Украины в Николаевской области.

В порт прибыли полицейские, кинологи, взрывотехники и представители других экстренных служб.

Помещения порта обследуют на предмет наличия взрывоопасных веществ, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области на остановке общественного транспорта взрывотехники подорвали две странные коробки. В них оказались обычные будильники.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине «заминировали» остановку общественного транспорта