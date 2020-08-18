Набережные Челны, Татария, , 13:39 — REGNUM В Татарии задержан по подозрению в нападении на ребенка 26-летний житель Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

Установлено, что 16 августа текущего года двое 11-летних мальчиков строили шалаш в поселке ЗЯБ города Набережные Челны. Ребята собрали ветки и несли их по тротуару рядом с многоквартирным домом. Один из мальчиков задел веткой окно на первом этаже. Находившийся в квартире мужчина вышел из дома и схватил одного из детей за шиворот и горло, а затем бросил на асфальт. В результате падения мальчик получил перелом затылочной кости. Прохожие смогли остановить действия злоумышленника. Ребенок отправился домой и рассказал родным о случившемся. После этого родственники обратились в правоохранительные органы и подозреваемого задержали. Мальчика госпитализировали в больницу.

Свою вину мужчина признал частично. Следователи продолжают расследовать уголовное дело. В отношении злоумышленника решается вопрос о заключении под стражу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 42-летнего жителя города Чистополя уличили в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Проведенная экспертиза установила, что у мужчины психическое отклонение, он не осознает характер и опасность своих действий. В отношении него решается вопрос о принудительном лечении.

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