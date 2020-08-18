Москва, , 13:20 — REGNUM Пожарно-спасательные подразделения приступили к ликвидации возгорания в Москве на территории промышленной зоны. Об этом 18 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По данным МЧС, в центр управления в кризисных ситуациях столичного главка поступил сигнал о возгорании по адресу: 3-й Хорошевский проезд, д. 3А. Подразделения прибыли на место, они увидели возгорание кровли одноэтажного здания на территории промзоны. Площадь возгорания уточняется, сведений о пострадавших нет.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM очевидцы, горит кровля административного здания.