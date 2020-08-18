Волгоград, , 13:23 — REGNUM В результате столкновения легкового автомобиля с маршрутным микроавтобусом в Центральном районе Волгограда пострадали пять человек. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным пресс-службы, ДТП произошло около 11:20 по местному времени (10:20 мск) в Центральном волгоградском районе.

Также указывается, что, по предварительной информации, при пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской водитель 2001 г.р. на автомобиле «Тойота», не выдержав безопасную дистанцию, столкнулся с маршрутным такси № 110, микроавтобусом «Форд».

"В результате ДТП три человека из маршрутного такси, и 15-летний пассажир Тойоты госпитализированы. За медицинской помощью обратился и водитель легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что по факту аварии в настоящее время ведется проверка, на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые установили, что водителя автомобиля «Тойота» не имеет полиса ОСАГО.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате того, что пассажирский автобус опрокинулся в кювет под Оренбургом, один человек погиб и ещё семеро госпитализированы.