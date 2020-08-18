Суджа, Курская область, , 13:17 — REGNUM В Курской области в Суджанской центральной больнице скончался пациент с ожогами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мужчина поступил в больницу с ожогами 70% поверхности тела. К лечению, которое проводили в больнице, есть вопросы — известно, что пациента поливали холодной водой. Позже его перевели в областную клиническую больницу, где мужчина скончался.

По данному факту региональный комитет здравоохранения организовал служебную проверку. Как уже сообщает ИА REGNUM, одновременно проверка проходит в Горшеченской районной больнице, где пережившую клиническую смерть пациентку ошибочно приняли за умершую и отправили морг. Утром медики обнаружили, что она пришла в сознание.

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