Волгоград, , 13:17 — REGNUM Три пассажира госпитализированы после ДТП с легковым автомобилем и маршрутным такси в Центральном районе Волгограда. Также в больницу доставлен 15-летний подросток из иномарки, сообщили ИА REGNUM 18 августа в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Комсомольской водитель Toyota 2001 года рождения не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с маршрутным такси Ford. Пассажирский микроавтобус упал набок, легковой автомобиль въехал в ограждение. В результате ДТП госпитализированы три человека из маршрутки и 15-летний пассажир Toyota. За медицинской помощью обратился и водитель легковушки.

Установлено, у 19-летнего водителя Toyota нет полиса ОСАГО.

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