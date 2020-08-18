Иркутск, , 13:12 — REGNUM Владелец иркутского секс-шопа открыл рядом со входом в магазин детскую игровую комнату. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава Октябрьского округа Владимир Преловский.

«Пиратская бухта» — детская игровая комната Цитата со страницы главы Октябрьского округа Владимира Преловского

«Ко мне обратились жители Солнечного, недалеко от школы 47, детская игровая комната соседствует с магазином для взрослых, причем судя по всему владелец одно лицо. Много чего видел за время работы, но такое соседство очень удивляет», — написал чиновник.

По его словам, помимо внесения данного места в список запрещённых для посещения несовершеннолетними, соответствующие обращения направлены в полицию, роспотребнадзор, прокуратуру, и другие надзорные органы.