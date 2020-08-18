Томск, , 12:50 — REGNUM В 2020 году в лесах Томской области ликвидировали 174 пожара на площади 6,9 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 августа в администрации региона.

На сегодняшний день действующих лесных пожаров в Томской области не зарегистрировано. За прошедшие сутки потушили два очага в Александровском и Бакчарском лесничествах на общей площади порядка 1,4 тыс. га.

В лесах региона установился низкий класс пожарной опасности — 2,4. По сообщениям местных властей, лесопожарная обстановка стабилизировалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае по состоянию на 18 августа действует 68 лесных пожаров на общей площади 30 тыс. га.

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