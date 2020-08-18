Энгельс, Саратовская область, , 12:38 — REGNUM В городе Энгельс Саратовской области запретили деятельность по эксплуатации здания и помещений торгового центра «Покровск» из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Проверка надзорного органа выявила, что расстояние от здания ТЦ «Покровск» до соседней автозаправочной станции «Онтарио» составляет менее 25 метров, что нарушает законодательство. В случае пожара на АЗС имеется реальная угроза жизни и здоровья посетителей торгового центра. Органами пожарного надзора принимались меры по привлечению собственников торгового здания к ответственности за нарушение пожарной безопасности. Однако недочеты длительное время не устранялись.

Прокуратура обратилась в суд с иском о запрете торговой деятельности и эксплуатации помещений. До устранения выявленных нарушений ТЦ «Покровск» будет закрыт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области с 10 апреля текущего года введен особый противопожарный режим. Всего с начала года в регионе произошло 5379 пожаров, в которых погибли 90 человек, еще 88 граждан получили различные травмы.

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