Оренбург, , 12:34 — REGNUM В результате того, что пассажирский автобус опрокинулся в кювет под Оренбургом, один человек погиб и ещё семеро госпитализированы. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба СУ СК РФ По Оренбургской области.

Указывается, что около 9:00 часов по местному времени (07:00 мск), на автодороге в районе с. Подгородняя Покровка Оренбургского района автобус с пассажирами опрокинулся в кювет.

«В результате происшествия погиб один пассажир — женщина 1953 года рождения, семеро пассажиров доставлены в медицинские учреждения города Оренбурга», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 9-месячному ребенку, получившему ушибленные раны головы, оказали медпомощь и он со своей матерью отпущен домой.

«Согласно пояснениям очевидцев, водитель автомобиля, по просьбе одного из пассажиров, пересек двойную сплошную линию разметки автодороги, чтобы остановить автобус на обочине со стороны встречной полосы движения, однако, не справился с управлением», — также говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что сотрудники регионального СУ СК РФ организовали проверку коммерческой организации, которая оказывала услуги по перевозке пассажиров и по ее результатам будет вынесено процессуальное решение.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом в Скопинском районе Рязанской, в результате чего три человека, в том числе двухлетний ребёнок, погибли на месте.