Баргузинский район, Бурятия, , 12:28 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии из берегов после обильных осадков вышла река Баргузин. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в результате был подтоплен низменный участок региональной дороги Улан-Удэ-Курумкан-Новый Уоян.

«В связи с этим, в данном направлении сквозной проезд до села Баянгол, включая населенные пункты Хилгана, Борогол, Хара-Усун, Соел временно закрыт. Имеется объездная дорога через н.п. Баргузин», — отметили в управлении.

Также оказался подтоплен участок дороги местного значения в районе села Соел. Силами районной администрации произведена отсыпка дорожного полотна. Кроме того, рассматривается вопрос о реконструкции аварийного моста через речку Мандай.

На территории нескольких населённых пунктов введен режим повышенной готовности.

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