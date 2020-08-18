Омск, , 12:00 — REGNUM Вторая волна «минирований» прошла по Омску 18 августа. В частности, как передают местные массмедиа, вновь эвакуировали здания судов.

Перекрывали вход в Кировском, Областном и Ленинском судах, передаёт «БК55».

В УМВД по Омской области данную ситуацию ИА REGNUM не прокомментировали. «Пока у нас нет комментария на данную тему», — подчеркнули в ведомстве.

По данным Om1.ru, в 13:00 в Областном суде сообщили, что сотрудников запустили в здание.

17 августа местные СМИ также сообщали об эвакуации двух домов в Амуре и зданий судов.

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