Рязань, , 11:54 — REGNUM Легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом в Скопинском районе Рязанской области 18 августа. Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, погибли на месте, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 06:25 на 257-м километре автодороги Р22 Каспий. 32-летний житель Волгограда, управляя легковым автомобилем Mazda CX-5, столкнулся со встречным грузовым автомобилем КамАЗ. В результате аварии на месте погиб водитель иномарки, его 28-летняя пассажирка и двухлетний мальчик.

Устанавливаются обстоятельства трагедии, проводится проверка.