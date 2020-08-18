Барнаул, , 11:51 — REGNUM СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщило некоторые подробности уголовного дела, возбуждённого в отношении высокопоставленного барнаульского полицейского — врио начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Барнаулу.

По данным следствия, 16 августа 2020 года подозреваемый через посредника получил мзду в размере 250 тысяч рублей от одного из местных предпринимателей. Деньги предназначались за незаконные действия по даче указаний подчиненным сотрудникам о непривлечении бизнесмена к уголовной ответственности и возврате изъятого у него имущества.

Уголовное дело возбуждено в соответствии с п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Преступление выявлено сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю. В настоящее время полицейский задержан, готовится ходатайство в суд об избрании в отношении должностного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Тем временем, в ГУ МВД по Алтайскому краю проводит служебную проверку. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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