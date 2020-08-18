Ярославль, 18 августа 2020, 11:46 — REGNUM Красноперекопский районный суд Ярославля вынес приговор двум предпринимателям-взяточникам по громкому уголовному делу с участием бывшего заместителя главы Фрунзенского района Игоря Соколовского. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, чиновник брал взятки за решение различных проблем коммерсантов. В случае с Рамилем Аббасовым и Асифом Ахмедовым речь шла об отсрочке сноса незаконных торговых ларьков. Посредником выступал бывший директор «Яргорэлектротранса» Ильхам Худиев. Все они сознались в преступлении и раскаялись. Дело бизнесменов рассматривалось в особом порядке, без изучения обстоятельств преступления. Приговор Аббасову и Ахметову был вынесен еще в 2019 году судьей Андреем Курапиным. Худиева суд освободил от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
Дело осталось бы рядовым, если бы не частное определение судьи в адрес генерального прокурора России. Он написал о том, что прокуратура необоснованно препятствует рассмотрению дел в особом порядке, что ведет к перегрузке судов. Определение судьи попало в СМИ и вызвало громкий резонанс.
Вскоре после этого сам Андрей Курапин вышел в отставку. Прокуратура обжаловала и приговор, и решение об освобождении от ответственности Худиева. Дела были направлены на новое рассмотрение.
Новый приговор по делу бизнесменов-взяточников оказался таким же. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 1 год 5 месяцев и 1 год 6 месяцев условно. Ранее суд подтвердил и законность освобождения от ответственности посредника Худиева. По сути новый суд подтвердил правоту судьи Андрея Курапина. Правда, сам он уже не оценит это решение. Судья умер в 2020 году.
Скончался в следственном изоляторе и главный фигурант этого дела — бывший заместитель главы Фрунзенского района Игорь Соколовский. У него были серьезные проблемы со здоровьем.
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