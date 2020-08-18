Самара, , 11:44 — REGNUM Проверку по факту отравления детей в лагере «Волгаренок» проводит прокуратура Самарской области. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, прокурор региона Сергей Берижицкий взял этот вопрос на личный контроль. Сотрудникам прокуратуры предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Кроме этого, будет дана оценка работы руководства лагеря по организации пребывания и питания в этом детском учреждении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 14 августа в Самаре несколько воспитателей и детей обратились в медпункт детского лагеря с жалобами на рвоту. Трех детей госпитализировали. Состояние их здоровья сейчас не вызывает опасения. Остальные пострадавшие находятся под наблюдением медицинских работников в поликлиниках по месту жительства. Лагерь был закрыт.

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