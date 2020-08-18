Барнаул, , 11:39 — REGNUM Начальник одного из подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Барнаулу задержан и попал под следствие по коррупционной статье. Как сообщает сегодня, 18 августа, пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, речь идёт о возможном получении взятки. В связи с этим назначена служебная проверка.

Задержание

«В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — пояснили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое громкое коррупционное уголовное дело, в котором фигурируют известные персоны. В конце июля Центральный районный суд Барнаула приговорил главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры к трём годам лишения свободы в колонии общего режима за получение взяток.

В Новосибирске недавно был задержан депутат Алтайского краевого законодательного собрания Всеволод Кондратьев. Народный избранник обвинён в даче взятки должностному лицу через посредника.

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