Кызыл, , 11:37 — REGNUM В Туве увеличилось число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Глава региона Шолбан Кара-оол связал это в том числе со снятием карантинных мер, введённых из-за угрозы коронавируса.

«Особенно в южном направлении, к озёрам. Самый главный враг — пьяный водитель. Несмотря на то, что были усилены патрули, погибли люди, среди которых есть и дети. Считаю, что в таких условиях надо принимать самые действенные меры», — отметил он.

По его мнению, озёра Дус-Холь, Чагытай и Торе-Холь должны стать территорией трезвости. Власти будут «пресекать любые попытки употребления алкоголя и пива». Контроль за выполнением этих ограничений будет возложен на муниципалитеты, а также сотрудников правоохранителях и надзорных органов.

Вместе с тем, глава призвал министерства культуры продумывать организацию интересной и востребованной культурной повестки в местах массового отдыха. С

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в республике стартовал второй этап снятия ограничений. Свою деятельность могут возобновили кафе, рестораны, бары, салоны красоты, хостелы, а также с некоторыми ограничениями торгово-развлекательные центры.

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