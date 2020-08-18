Львов, Украина, , 11:35 — REGNUM Во Львовской области легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Об этом сообщили 18 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Вблизи села Нагорное Сколевского района произошло столкновение автомобиля Renault Scenic и рейсового автобуса «ЭТАЛОН», — сказано в сообщении.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля 1957 и 1961 годов рождения. Ещё одна женщина-пассажир Renault 1961 года рождения скончалась, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве во время аварии легковой автомобиль въехал в здание кофейни.

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