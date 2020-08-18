Оренбург, , 11:31 — REGNUM В Оренбургской области по факту ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пассажиры получили травмы (в том числе смертельные), проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, в результате ДТП возле села Подгородняя Покровка один человек погиб (женщина 1953 года рождения), еще семь пассажиров автобуса госпитализированы. Девятимесячному ребенку, получившему ушибы головы, оказана медицинская помощь, и он вместе с матерью отпущен домой.

Как утверждают очевидцы, один из пассажиров попросил водителя об остановке. Автобус пересек двойную сплошную линию разметки дороги, чтобы остановиться на обочине со стороны встречной полосы движения, однако водитель не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось в кювет.

В настоящее время следователи изымают документы в ООО «Лавр», оказывавшем услуги населению по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье в аварию попал пассажирский автобус: есть жертвы

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье проверяют перевозчика, чей автобус попал в смертельное ДТП