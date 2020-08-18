Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Деятельность подпольной нарколаборатории пресекли сотрудники ФСБ России в Ростовской области. Об этом 18 августа журналистам сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителей г. Ростова-на-Дону, причастных к организации нарколаборатории по производству синтетических наркотиков в особо крупных размерах и их сбыту на территории региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконное производство было организовано около посёлка Сандата Сальского района.

Двое граждан РФ задержаны в процессе изготовления наркотиков, им грозит пожизненное заключение. У них в ходе следственных действий было изъято более 31 кг мефедрона.