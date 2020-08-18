Пензенский район, Пензенская область, , 11:27 — REGNUM В одном из домов по улице Ключевского в селе Воскресеновка Пензенского района обнаружили мертвого 41-летнего местного жителя. При осмотре тела выяснили, что мужчина получил многочисленные телесные повреждения, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Сотрудникам полиции удалось установить личность предполагаемых преступников, ими оказались 55-летний и 33-летний сельчане, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Мужчины признались в содеянном. С их слов, погибший задолжал одному из подозреваемых 8 тыс. рублей, но не вернул. Приятели, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришли к мужчине узнать, когда тот вернет долг. В какое-то время между сельчанами возник конфликт, в ходе которого два приятеля поочередно избивали хозяина дома кухонным половником. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Двоих подозреваемых заключили под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Лунинском районе задержали мужчину, который подозревается в убийстве двоих человек — матери и бабушки. В ходе конфликта подозреваемый нанес женщинам деревянной палкой многочисленные удары по голове и телу. От полученных телесных повреждений женщины скончались на месте.

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