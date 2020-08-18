Курск, , 11:22 — REGNUM Пациентку из Горшеченской больницы, которую по ошибке отправили в морг после клинической смерти, находится в Курской областной клинической больнице. Как сообщает ИА REGNUM, об это рассказал главный врач Курской ОКБ Владимир Луценко.

По словам Луценко, женщина находится под круглосуточным наблюдением специалистов. Её состояние — стабильно тяжелое.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Гошеченской ЦРБ в ходе операции медики констатировали смерть пациентки и отправили её в морг. Там она провела ночь, а утром сотрудники больницы увидели, что женщина очнулась. В учреждении проводится служебная проверка.

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