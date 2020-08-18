Луганск, , 11:24 — REGNUM На позициях ВСУ возле сёл Счастье и Валуйское прогремели два взрыва. Об этом сообщил 18 августа во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР Яков Осадчий.

«За прошедшие сутки нашими наблюдателями зафиксированы два взрыва на позициях 25-й отдельной воздушно-десантной бригады в районах населённых пунктов Счастье и Валуйское», — рассказал он.

Осадчий отметил, что украинские силовики используют перемирие для укрепления своих позиций и ведут инженерные работы.

Представитель Народной милиции ЛНР отметил, что сведения о взрывах переданы украинской стороне через представительство в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня).

Осадчий подчеркнул, что военнослужащие НМ ЛНР строго соблюдают перемирие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МГБ ЛНР рассказали о готовящемся украинскими спецслужбами подрыве участка железной дороги.

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