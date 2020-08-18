Усть-Канский район, Алтай, , 11:13 — REGNUM В Усть-Канском районе началось нашествие бабочек непарного шелкопряда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации, из-за этого в селе Усть-Кан по рекомендации РЭС было приостановлено уличное освещение.

«В настоящее время проводятся профилактические работы по борьбе с вредителями, освещение будет восстановлено на следующей неделе», — отметили в администрации.

Как напоминает сайт «Новости Горного Алтая», в этом году в регионе произошло затухание очагов распространения шелкопряда на площади 71 тыс. га. Очаги действуют на территориях Усть-Коксинского, Усть-Канского, Онгудайского и Шебалинского районов.

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