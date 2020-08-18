Кумторкалинский район, Дагестан, , 11:11 — REGNUM В Дагестане произошло ДТП с участием трех автомашин, в результате которого погибла женщина. В больницу с травмами различной степени тяжести попали два водителя. Не пострадал в результате ДТП полуторагодовалый ребенок, который находился в детском автокресле на заднем сидении автомобиля, сообщили 18 августа в пресс-службе МВД по региону.

Из подробностей происшествия известно, что оно произошло 16 августа около 20:20 на автодороге «Кавказ» в Кумторкалинском районе. Водитель автомашины Mitsubishi Lancer допустил столкновение со следовавшей в попутном направлении автомашиной Toyota Camry, а та в свою очередь, отброшенная на встречную полосу, столкнулась с движущемся во встречном направлении автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии скончалась на месте происшествия 53-летняя пассажирка Hyundai Solaris. В этой же машине находился во время столкновения ребенок, но, благодаря тому, что он был пристегнут по всем правилам в детском автокресле, ему не было причинено никакого вреда.

В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, проводится проверка в отношении водителя Mitsubishi Lancer, допустившего столкновение.