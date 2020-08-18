Тбилиси, , 11:16 — REGNUM Утечка газа в торговом центре «Сити Молл» в Тбилиси едва не привела к взрыву. Сообщение об этом 18 августа распространила пресс-служба газораспределительной компании «Тбилиси Энерджи».

Сообщается, что диспетчеру компании поступило сообщение о запахе газа в торговом центре. На место выехала группа быстрого реагирования, которая выявила высокую концентрацию газа. Его подача была перекрыта, после чего специалисты обнаружили, что на кухне ТЦ были включены восемь газовых печей.

«Сити Молл» чуть не взорвался», — говорится в заявлении столичной компании.

Сообщается, что на месте происшествия ведутся следственные действия.