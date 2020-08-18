Владивосток, , 11:03 — REGNUM В министерстве промышленности и торговли Приморья 18 августа прошли обыски. По информации местных СМИ, должности лишилась замминистра Елена Коваль. Она подала заявление об увольнении по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию.

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Выемка документов в здании правительства следственными органами началась после обнаруженных нарушений в области лицензионного законодательства, допущенных в 2018 и 2019 годах.

Предположительно, что к совершению правонарушений могут быть причастны сотрудники вошедшего в минпромторг бывшего департамента лицензирования и торговли, пишет ИА PrimaMedia.

Елена Коваль руководила лицензионной палатой Приморья с 1998 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о коррупции в филиале Краснодарского университета МВД в Ставрополе арестованы пять человек. Двое из сотрудников вуза помещены под домашний арест, троих заключили под стражу.