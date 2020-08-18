Горшечное, , 10:57 — REGNUM В Курской области пожилую пациентку Горшеченской центральной районной больницы по ошибке отправили в морг, сообщает портал «Курские известия».

Об ошибке врачей рассказали пользователи соцсетей. Пожилую женщину с онкологическим заболеванием оперировали 13 августа. В ходе операции её сердце остановилось, а реанимационные процедуры не дали результата. Медики констатировали смерть пациентки и ночью 14 августа её отправили в морг, где женщина через несколько часов очнулась.

Утром за телом женщины приехали родственники, однако врачи обнаружили, что пациентка, которую ранее сочли скончавшейся, жива. Её отправили на лечение в областной центр.

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